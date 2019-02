VÍDEO L'edificant resposta d'un noi amb síndrome de down a Arcadi Espada que s'ha fet viral

El fundador del partido neofascista de @CiudadanosCs Arcadi Espada pidió que se hiciera pública la vida sexual de la víctima de la Manada y ahora dice que la sociedad no tiene que pagar la asistencia sanitaria de un niño que nazca con deficiencias. Asco. pic.twitter.com/nbqBfQgWFO — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) 18 de febrer de 2019

Quim Vilamajó és un jove amb síndrome de down que en els darrers anys s'ha fet conegut per explicar a les xarxes socials les seves reflexions i com viu el dia a dia . Després de la polèmica entre Risto Mejide i Arcadi Espada, Vilamajó ha fet un vídeo per rebatre l'escriptor, que considera que l'atenció als discapacitats ha de ser responsabilitat dels seus pares i no del sistema públic.El jove assegura sentir-se "indignat" per les paraules d'Espada, a qui acusa d'haver "discriminat" els drets de les persones que tenen aquesta síndrome. El vídeo ha estat compartit per centenars d'usuaris a les xarxes -entre ells, l'expresident Carles Puigdemont-.La conversa entre Mejide i Espada va acabar amb l’expulsió del plató d’Arcadi Espada, un dels fundadors de Ciutadans, tal com ja va recollir Toni Vall a la seva secció Filiprim. A Espada li van posar al davant el pare d'un nen amb síndrome de Down per dir-li que els afectats d'aquesta malaltia també tenen dret a accedir al sistema públic de salut. El pare estava emocionat però fa articular també un bon discurs.I Espada, per contra, va intervenir amb contundència per dir que si es detecta amb antelació que un fill tindrà síndrome de Down, els pares se n’han de fer càrrec i no el sistema. Va dir això al pare: “Tingui’l vostè, però evidentment cuidi’l. Perquè si el servei públic l’ha avisat que aquella persona naixerà amb gravíssimes deficiències que suposaran per a la societat un cost que es podria evitar, vostè ho haurà d’assumir”.A partir d’aquí, l’entrevista va canviar de to i Mejide la va donar per acabada i va expulsar Espada del Plató. El fundador de Cs va marxar dient: “El trampós ets tu”.

