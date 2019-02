El bisbe de Solsona diu que serà «absolutament implacable» contra els abusos a menors

El bisbe de Solsona, Xavier Novell, assegura en la seva carta dominical que serà “absolutament implacable” davant qualsevol cas d’abús sexual a menors que es pugui donar a la seva diòcesi. “Que us quedi clar que un crim així mai quedarà impune mentre jo sigui el responsable”, ha destacat.“Déu vulgui que mai cap de vosaltres hagi abusat d’una criatura, però si algú ho hagués fet que vingui i s’acusi”, demana el bisbe als seus mossens. I afegeix: “Si algun de vosaltres, tot i no haver comès mai cap abús, sent temptacions envers els infants, que vingui i em demani ajuda”. En la carta, Novell assenyala que mai ha ocultat ni ocultarà res i insisteix que no té coneixement que existeixi cap expedient on s’acusi cap capellà de la diòcesi de Solsona. “No puc assegurar que mai hagi passat res, però puc assegurar que jo no oculto res”, ha afegit.“La nostra diòcesi és una porció d’aquesta església pecadora, però no és ni serà, mentre de mi depengui, una església còmplice i encobridora de la xacra dels abusos sexuals”, diu Xavier Novell als fidels a través de la carta dominical. Per contra, el bisbe espera que la seva església sigui un “oasi” on tantes persones abusades “puguin trobar l’amor de Déu i l’acompanyament fratern que els permeti guarir les seves ferides”.En la carta d’aquest diumenge, Novell explica que subscriu “fil per randa” l’acord a què van arribar a la reunió sobre abusos sexuals a menors que van mantenir els bisbes catalans la setmana. “No només demanem perdó i mostrem el nostre dolor, sinó que ens comprometem a un seguit de coses que a la nostre diòcesi segur que es duran a terme”. Novell explica que a Solsona ja s’ha iniciat el procés de consultes per valorar l’oportunitat, entre d’altres, d’analitzar els arxius de tots els preveres que han exercit des de 1930.El bisbe també destaca que s’elaborarà un protocol d’actuació per tenir la seguretat que en les activitat diocesanes mai ningú pugui patir cap abús. A més, s’establirà una formació específica afectiva i sexual per a tots aquells que ja ara i en el futur tinguin tasques i responsabilitats de caràcter educatiu.Novell espera poder comunicar “aviat” les mesures concretes que es decideixin dur a terme “per a fer realitat tots els compromisos i el seu resultat”. La gran majoria de bisbes catalans centren els escrits d’aquest diumenge dirigits als seus fidels a parlar dels joves i de la protecció dels menors, entre d’altres aspectes.

