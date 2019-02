En 10 frases: Turull, implacable contra la Fiscalia en la primera entrevista després de declarar

Jordi Turull va ser el tercer acusat en declarar davant el Tribunal Suprem en el judici de l'1-O que tot just acaba de començar aquesta setmana. Un cop s'ha sotmès a les preguntes de totes les acusacions i la seva defensa, l'exconseller de la Presidència i actual diputat de Junts per Catalunya ha trencat el silenci en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies.Turull és contundent amb la Fiscalia i el paper del Tribunal Suprem, confessa com se sent després de declarar i expressa el seu desitg sobre les llistes independentistes en les properes eleccions. Tot seguit, l'entrevista de l'exconseller de Presidència, en 10 frases."M'he quedat molt tranquil amb mi mateix amb la declaració. He pogut parlar, defensar-me i acusar"."La Fiscalia, com més parla, més en evidència queda"."Queda clar que el relat de violència és tant delirant que de fet no pregunten gairebé res"."L’independentisme no tenia ni té plans en el terreny de la repressió virulenta de l’Estat. En el terreny de la política estàvem perfectament a punt. Ho estàvem i ho estarem"."El problema és que això, aquest procés judicial, ja ve viciat de fàbrica, d'inici. El mal ja està fet i ho contamina"Sánchez al matí diu una cosa i a la tarda la contradiu, això sí, molta paraula maca, buida de contingut. És imprevisible què farà. Passa de votar el 155, a criticar-lo. De parlar de diàleg a no voler ni escoltar-nos sobre l’autodeterminació"."Una llista de Junts per Catalunya a Barcelona amb Forn de número u, Artadi de dos i Munté de tres seria el Dream Team i pot aspirar a tot. És garantia no només per poder guanyar sinó de governar de forma excel·lent"."Un govern de dretes a l'Estat sí que ens podria perjudicar en la condició de presos, per les ganes d’escarment i venjança, i no de justícia"."La meva aposta per les eleccions, en relació a la Crida, és molt clara: unitat, unitat i unitat. I a partir d’aquí la resta és senzill. El nom farà la cosa"."El canvi de presó, nous criteris dels funcionaris, horaris i dinàmiques diferents sempre es fan feixugues".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor