Turull: «La Fiscalia, com més parla, més en evidència queda»

Jordi Turull va ser el tercer acusat en declarar davant el Tribunal Suprem en el judici de l'1-O que tot just acaba de començar aquesta setmana. Un cop s'ha sotmès a les preguntes de totes les acusacions i la seva defensa, l'exconseller de la Presidència i actual diputat de Junts per Catalunya ha trencat el silenci en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies.Té molt clar que el judici serà dur, però encara està més segur del que ha declarat. "M'he quedat molt tranquil amb mi mateix. He pogut parlar, defensar-me i acusar", assegura satisfet, alhora que assenyala el paper dels fiscals i el seu argumentari afirmant que "la Fiscalia, com més parla, més en evidència queda".A més, encara sobre el judici, es mostra "segur" que el Suprem està extremant les precaucions perquè té por que la justícia espanyola pugui sortir mal parada pel tracte donat als presos jutjats. "Ho tenen molt present. El problema és que això, aquest procés judicial, ja ve viciat de fàbrica, d'inici. El mal ja està fet i ho contamina", afirma.En un altre ordre de coses, Turull demana "unitat, unitat i unitat" entre Junts per Catalunya, la Crida i el PDECat de cara a les properes eleccions espanyoles del 28 d'abril. Pel que fa a les municipals a Barcelona, destaca les enormes possibilitats de no tan sols guanyar, sinó també de governar, d'una llista amb Forn de número u, Artadi de dos i Munté de tres.Del resultat dels comicis estatals, Turull espera poca cosa. De fet, davant la possibilitat d'un gir a la dreta en l'executiu espanyol, creu que la condició com a presos dels processats per l'1-O sí que podria sortir "perjudicada", per les ganes "d'escarment i venjança, i no de justícia".Però tot i això, l'exconseller no té clar que un nou govern de Pedro Sánchez i el PSOE sigui massa millor. "Al matí diu una cosa i a la tarda la contradiu. És imprevisible què farà. Passa de votar el 155, a criticar-lo. De parlar de diàleg a no voler ni escoltar-nos sobre l'autodeterminació", conclou.

