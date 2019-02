Els sindicats del metro confirmen la vaga pel Mobile

Després de quatre reunions que havien acabat sense acord, aquest divendres les dues parts han estat citades a Treball en l'últim intent per evitar la vaga, però el resultat ha estat el mateix que altres vegades. "La direcció no reconeix l'exposició a l'amiant dels treballadors", diu el comitè d'empresa al document. TMB ja ha reconegut 20 casos de treballadors afectats per la presència d'aquest material contaminant al metro i la crisi de l'amiant és el motiu principal pel qual els sindicats justifiquen l'aturada.

El comitè d'empresa del metro crida els treballadors a la vaga entre el 25 i el 28 de febrer, coincidint amb el Mobile World Congress. La mediació entre Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i els sindicats, feta pel departament de Treball de la Generalitat, ha fracassat i el comitè ja ha enviat a tota la plantilla un document, al qual ha tingut accés, on comuniquen els detalls de l'aturada als empleats."La direcció està nerviosa i és incapaç d'aturar la mobilització a la qual s'enfronta a partir d'aquest dilluns", diuen els sindicats. El to del document enviat als treballadors és dur i el comitè assenyala la direcció de TMB com "l'única culpable" del conflicte. "La vaga és l'única mesura de pressió que entén la direcció", conclou el document.El departament de Treball de la Generalitat ha fixat els serveis mínims i ha establert que de set a nou del matí el servei haurà de funcionar al 50%. Igual que quatre a sis de la tarda i de les onze a les dotze de la nit. Durant de la resta del dia el servei s'haurà de prestar un 30% del servei habitual.Per la presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Mercedes Vidal, els serveis mínims decretat per Treball són insuficients i no garanteixen "el dret a utilitzar el transport públic". "Haurien de garantir el dret a vaga i a utilitzar el transport, i no és així", ha defensat Vidal.El comitè d'empresa fa una lectura diferent i acusen l'empresa de "dilatar" l'establiment dels serveis mínims durant la vaga.

