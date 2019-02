Tornen a citar un dels policies que va actuar l'1-O al CEIP Dolors Monserdà de Barcelona

L'Ajuntament també demanava que declaressin en qualitat d'investigats tres agents més i l'inspector en cap i màxim responsable de l'operatiu sobre el terreny. Aquest comandament ja està sent investigat per la intervenció policial el mateix dia a l'Escola Infant Jesús de la capital catalana.Sobre aquests altres agents, el jutjat indica que ja s'ha pres declaració un d'ells i que la d'un segon que va actuar a l'escola barcelonina "no procedeix". Dels dos agents restants, demana a l'acusació que concreti en quin minut del vídeo presentat apareixen, perquè, segons indica, en el que han presentat amb la sol·licitud de nova citació, "no es visualitzen els fets" que se'ls atribueixen.