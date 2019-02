El Consell per la República es reunirà a Waterloo un dia abans de la vista d'Arrimadas

El Consell per la República realitzarà una reunió amb tots els membres de la seva executiva aquest dissabte a la Casa de la República, a Waterloo. Tot i que via telemàtica ja havien fet altres trobades, aquesta serà la primera que es faci de manera presencial. Fet que a més, s'emmarca dins de la visita que realitzarà el diumenge la cap de Ciutadans, Inés Arrimadas , a la capital belga.En aquesta reunió presencial es pretén debatre sobre diferents aspectes de l'organisme, com ara la incorporació d'algun membre més a la seva estructura política. Formen part del Consell de Govern l'expresident Carles Puigdemont, que n'és el president fundacional, l'exconseller Toni Comín com a vicepresident, els exconsellers Lluís Puig i Clara Ponsatí, la presidenta de l'ANC Elisenda Paluzie, l'advocada Neus Torbisco-Casals, el diputat d'ERC Antoni Castellà i la vicepresidenta de la Diputació de Barcelona, Meritxell Budó, tots ells designats a títol personal per Puigdemont per "ajudar" en aquesta primera fase.En l'acte de presentació del desembre, Puigdemont va assegurar que el Consell per a la República actuaria com un organisme que podrà ser "tot allò que les institucions no poden fer", reivindicant-lo com un espai "lliure" en el context de "llibertat vigilada".

