Mor el conductor d'un turisme en un accident a la C-51 a la Bisbal del Penedès

Accident a la C-51 a la Bisbal del Penedès Foto: Servei Català de Trànsit

El conductor d'un turisme ha mort aquest divendres al matí a la C-51 a la Bisbal del Penedès (Baix Penedès). El Mossos d'Esquadra han rebut l'avís quan faltaven vint minuts pel migdia, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Per causes que encara s'estan investigant, el turisme ha xocat amb una furgoneta i el seu conductor ha mort.El conductor de la furgoneta ha estat ferit menys greu i ha estat traslladat a l'Hospital de Bellvitge. Cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions de bombers i l'helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) s'han desplaçat fins al lloc dels fets. L'accident ha obligat a tallar la circulació de la via en els dos sentits de la marxa i a fer els desviaments per la TP-2402 i la T-240.

