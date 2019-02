Torrent, a la CNBC: «Estem defensant la democràcia»

El president del Parlament, Roger Torrent, ha assegurat que l'independentisme "està defensant els drets fonamentals com a llibertat d'expressió". "Estem defensant la democràcia", ha insistit Torrent en una entrevista a la cadena nord-americana CNBC. El dirigent d'ERC ha apel·lat a una solució política al conflicte entre Catalunya i Espanya que passi pel diàleg entre governs, però també ha reclamat una via multilateral amb la presència d'Europa.Precisament en clau europea, Torrent ha afirmat que la posició que adopti la Unió Europea en relació a la qüestió catalana marcarà també el seu futur. En aquesta línia, ha deixat clar el caràcter europeista de l'independentisme, que no vol provocar "inestabilitat" sinó "construir" Europa: "Volem reforçar el creixement i els valors democràtics de la UE", ha dit.També ha volgut deixar clar que no es considera "nacionalista": "Som independentistes, no nacionalistes. Sabem que de les banderes no es menja". En aquest sentit, preguntat pels pressupostos espanyols, ha admès que és "molt important" tant per Espanya com per Catalunya, però que també són molt importants els drets fonamentals que s'estan vulnerant. Sobre les lleis socials, Torrent ha recordat que el Tribunal Constitucional "ha bloquejat" moltes lleis socials aprovades pel Parlament i ha vinculat la independència a "una qüestió de drets socials per ajudar la ciutadania".

