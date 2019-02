Cuixart, Forcadell i els testimonis polítics marquen la tercera setmana del judici

Javier Ortega Smith, secretari general i advocat de Vox, interrogarà Mas, Rajoy, Gabriel Rufián i Ada Colau, entre d'altres dirigents citats

Malgrat l'acceleració que va posar en marxa aquesta setmana Manuel Marchena, president de la sala segona del Tribunal Suprem, per tancar els interrogatoris de tots els acusats, encara en queden dos de pendents. I són rellevants: Jordi Cuixart , president d'Òmnium Cultural, i Carme Forcadell , expresidenta del Parlament. Els dos estan acusats de rebel·lió, estan en situació de presó preventiva i la Fiscalia els demana disset anys de presó . És la primera vegada que se'ls podrà escoltar des del 16 d'octubre del 2017 -Cuixart- i des del 23 de març de l'any passat -Forcadell-, dates des de les quals estan ininterrompudament privats de llibertat.En el cas del president d'Òmnium, l'interrogatori del fiscal se centrarà - com ja va passar amb Jordi Sànchez - en la manifestació del 20-S, que serveix al ministeri públic com a base per fonamentar - de moment sense proves concloents - el relat de la rebel·lió i de la violència. Pel que fa a Forcadell, les preguntes del ministeri públic i de l'Advocacia de l'Estat tractaran sobre la tramitació de les lleis que van permetre el referèndum i la declaració de la independència del 27 d'octubre del 2017, molt present durant la setmana perquè els acusats -de Raül Romeva a Jordi Turull , passant per Meritxell Borràs Dolors Bassa - li van restar transcendència i efectivitat.[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=YXCpQ4sEk9A[youtube]Cuixart i Forcadell, si no hi ha nous canvis d'agenda, seran els protagonistes de dimarts i, a partir de dimecres , per la sala segona del Suprem hi desfilaran bona part dels màxims dirigents i exdirigents polítics catalans i de l'Estat. El matí del dia 27 estan citats Joan Tardà, Roger Torrent, Artur Mas, Soraya Sáenz de Santamaría en el torn de matí, i a la tarda hauria de ser el torn de Mariano Rajoy, Marta Pascal, Núria de Gispert, Eulàlia Reguant i Antonio Baños. La diligència del Suprem els dona mitja hora a cadascú.L'exhaustivitat de les preguntes de la Fiscalia, sumades a les defenses, podrien allargar la previsió. I hi ha un element que irromprà amb força durant la tercera setmana del judici: Vox prendrà la paraula. Els testimonis estan obligats a respondre totes les parts, de manera que el partit d'ultradreta agafarà un rol diferent al que té quan parlen els acusats. Cap d'ells els ha volgut respondre i Marchena no els ha deixat formular preguntes perquè, encara que les verbalitzessin, no rebrien cap resposta.D'aquesta manera, Javier Ortega Smith i Pedro Fernández, els advocats de Vox a la sala, tindran ocasió d'intervenir -i, de passada, fer campanya- al Suprem. Especialment rellevant serà l'interrogatori a Rajoy, expresident del govern espanyol i excompany de partit de Santiago Abascal, líder de la ultradreta. El xoc amb Gabriel Rufián, citat per dijous al matí, també promet. En aquesta jornada, al matí també hi ha citats el lehendakari Íñigo Urkullu -mediador en els dies clau de la tardor del 2017-, Albano Dante Fachin, Ernest Benach i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.La tarda de dijous han de comparèixer Juan Ignacio Zoido, responsable de l'operatiu policial de l'1-O; Xavier Domènech, exlíder dels comuns; i alts càrrecs de la Generalitat com ara Josep Ginesta, Francesc Iglésies i Adrià Comella. Si els interrogatoris s'allarguen, el tribunal té previst habilitar divendres vinent.

