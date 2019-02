VÍDEOS «Stop Islamofòbia», la iniciativa contra els discursos d'odi vers la població musulmana

Després de tres taules rodones de treball, l'Institut DiverSitas ha materialitzat la seva feina contra el racisme amb el projecte "Stop Islamofòbia", una iniciativa que aborda cadascuna de les expressions d'aquest rebuig a la població musulmana o població que és llegida com a tal, i que busca conscienciar la resta de la ciutadania del que suposen els prejudicis, insults i delictes d'odi.Segons explica el mateix institut, el projecte "neix de la preocupació davant el creixement de discursos d'odi i intolerants vers les persones musulmanes o llegides com a tal". Per aquest motiu, després de les tres taules rodones, s'han realitzat tres infografies i tres vídeos breus d'un símbol específic contra cadascuna de les expressions d'islamofòbia: la de gènere, contra els joves i a les xarxes socials.

