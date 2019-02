El TSJC substitueix una de les magistrades que havia de jutjar la mesa del Parlament

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha substituït la magistrada Mercedes Armas pel seu col·lega Jordi Seguí en el tribunal d'enjudiciament que veurà la causa per delicte continuat de desobediència i per delicte d'organització criminal contra els membres de la Mesa del Parlament que presidia Carme Forcadell.El TSJC resol així la causa d'abstenció presentada per Armas, que considerava que no podia ser membre del tribunal d'enjudiciament perquè havia participat de manera efectiva en la instrucció del cas. En concret, la magistrada va formar part del tribunal que va resoldre el recurs d'apel·lació contra la resolució que citava com a investigat Nuet, que no havia estat inclòs a la querella inicial del fiscal.Així doncs, Mercedes Armas, que va ser també la magistrada que va donar les instruccions a la policia de l'1-O –les que ordenaven impedir el referèndum sense alterar la convivència- no formarà part del tribunal que jutjarà Joan Josep Nuet, Lluís Guinó, Lluís Maria Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Mireia Boya.

