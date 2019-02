Barcelona se suma al «Fridays for Future»

Una vuitantena d'estudiants s'han concentrat aquesta tarda a la plaça de Sant Jaume per denunciar la "situació d'emergència climàtica" que està vivint el planeta. Aquesta és la primera de moltes manifestacions que s'aniran repetint cada divendres a la capital catalana, i que se suma a l'onada dels Fridays for Future. Es tracta d'un moviment estudiantil contra el canvi climàtic que s'ha estès a escala internacional i que va néixer a Suècia impulsat per Greta Thunberg. Aquesta noia, de tan sols 16 anys, s'ha convertit en un referent dins de l'ecologisme, després que decidís deixar d'anar a classe per concentrar-se cada divendres davant del Parlament suec en protesta per l'escalfament global.L'objectiu del moviment és denunciar "com actualment hem arribat a una situació d'emergència climàtica", explica Gemma Barricarte, una de les portaveus del grup que s'ha constituït aquí a Barcelona. Per afirmar això, Barricarte recorre a un informe elaborat el 2018 per la IPCC (Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic), que assegura en les seves conclusions que "si en onze anys no es redueix el 45% de les emissions mundials, estem abocats al col·lapse mundial".La concentració d'avui, en què han realitzat una performance mentre llegien una les cartes de la Greta Thunberg, sols és el preludi de la vaga estudiantil que volen convocar per al 15 de març. Una mobilització a escala internacional a la qual es preveu que s'hi afegeixin Madrid, Sevilla i Màlaga, i ara també Bacelona. "Sols fa una setmana que ens hem constituït com a moviment aquí, però ja estem treballant per poder convocar la vaga", ha explicat Barricarte.A Girona ja fa un mes que aquest moviment ha aterrat de la mà de tres estudiants universitaris, i en el cas de Barcelona tot neix arran d'una plataforma estudiantil que es va crear durant la marxa pel canvi climàtic de l'any passat. D'aquesta manera, els estudiants catalans ja s'han afegit a l'onada de protestes que s'està estenent per diferents països com Bèlgica, Suècia, Alemanya, Suïssa, França i Austràlia.

