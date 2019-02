FOTOS Un iceberg el doble de gran que Nova York és a punt de separar-se de l'Antàrtida

L'Antàrtida ben aviat perdrà superfície, concretament, l'equivalent a dues ciutats de Nova York juntes aproximadament. Així ho ha fet saber la NASA a través de les xarxes socials, explicant que aquest iceberg que ben aviat podria separar-se de l'Antàrtida forma part d'una plataforma de gel, on hi ha una base científica. La NASA anuncia que no se sap encara com respondrà la plataforma de gel un cop aquest iceberg tan gran se separi, fet que genera incertesa pel que fa al futur de la base científica i la vida humana.Amb el pas dels anys, les esquerdes s'han anat multiplicant, expliquen els experts. Des de 1986 fins ara cada cop n'hi ha més i aquesta situació estimen que podria ser cada vegada més habitual. Aquestes són les imatges que ha difós la NASA: l'esquerda anomenada Halloween (2016) ha anat creixent, però el que més ha alarmat la comunitat científica és una altra esquerda que s'havia mantingut estable durant 35 anys, i que ara s'estén a una velocitat de quatre quilòmetres per any.

