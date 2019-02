VÍDEO Així és el primer mòbil amb pantalla plegable del món

Samsung Galaxy Fold. Aquest és el nom del primer mòbil amb pantalla plegable del món. Samsung l'ha llançat al mercat a les portes del Mobile World Congress, que comença aquest diumenge. El Galaxy Fold és un mòbil aparentment normal però que es pot desplegar i es converteix en una tauleta.Tal com informa RAC1, un cop desplegat, el dispositiu deixa al descobert una pantalla flexible interior de 7,3 polzades i es pot dividir per seccions, de manera que permet tenir diverses aplicacions obertes i visibles al mateix temps.El dispositiu té dues bateries i una memòria de 12 GB de RAM. Té sis càmeres (una de frontal, tres al darrere i dues a dins) i una bateria de 4380 mAh. Estarà disponible a finals d'abril. El preu, això sí, no és apte per a totes les butxaques: prop de 2.000 euros.

