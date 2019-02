TMB veu insuficients els serveis mínims per la vaga de metro decretats per la Generalitat

Aquest dilluns, si no hi ha cap canvi d'última hora, començarà la vaga dels treballadors del metro de Barcelona coincidint amb la celebració del Mobile World Congress (MWC) del 25 al 28 de febrer. El departament de Treball de la Generalitat ha fixat els serveis mínims i ha establert que de set a nou del matí el servei haurà de funcionar al 50%. Igual que quatre a sis de la tarda i de les onze a les dotze de la nit. Durant de la resta del dia el servei s'haurà de prestar un 30% del servei habitual.Per la presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Mercedes Vidal, els serveis mínims decretat per Treball són insuficients i no garanteixen "el dret a utilitzar el transport públic". "Haurien de garantir el dret a vaga i a utilitzar el transport, i no és així", ha defensat Vidal.Per la presidenta de TMB, la Generalitat ha mantingut el percentatge de serveis mínims que s'han aplicat històricament però no ha tingut en compte que l'ús del transport públic cada cop és més habitual entre els barcelonins.Vidal, que també és regidora de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, ha insistit que l'empresa ha fet "tots els esforços" per evitar la vaga i considera que TMB ha posat totes les condicions sobre la taula perquè els sindicats desconvoquin

