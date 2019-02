Una trentena de comensals intoxicats en un restaurant de luxe a València

La conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana ja ha establert fins a una trentena de persones afectades per intoxicació alimentària en un restaurant de luxe de València després de menjar entre el 13 i el 16 de febrer. La investigació es va iniciar a partir de la mort d'una clienta.D'un total de 82 comensals enquestats, entre la trentena d'intoxicats hi figura el cas de la dona de 46 anys que va morir a la matinada de dissabte a diumenge després de dinar amb la seva família al restaurant El Riff de València. Els 29 restants, entre ells el pare i la filla de la dona, presenten símptomes lleus.Encara resta per determinar si tots van ser afectats per uns bolets o si totes les persones que es van entaular entre aquells quatre dies van demanar el mateix menú. El departament de Sanitat valencià està esperant encara els resultats de l'Institut Nacional de Toxicologia recollits al restaurant.El jutjat d'instrucció número 1 de València ha obert una investigació per aclarir els fets i determinar quines són les causes de la intoxicació, sobretot en referència a la mort de la dona de 46 anys. En la causa, però, no figuren encara persones investigades. El restaurant Riff seguirà tancat "per seguretat".

