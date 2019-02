SORTEIG NacióDigital et convida a l'homenatge a Montserrat Caballé al Liceu

El Gran Teatre del Liceu acollirà el concert d'homenatge a una de les grans figures internacionals de la lírica. El somriure de Montserrat Caballé , aplegarà damunt l'escenari les veus de Josep Carreras, Jaume Aragall, Joan Pons, Albano, Paata Burchuladze, Begoña Alberdi, María Gallego o Josep Bros entre d'altres, sota la direcció de Lluís Pasqual i amb la batuta de Guillermo García Calvo. Un gran concert d'homenatge a la soprano barcelonina que també comptarà amb altres sorpreses.sortejaubicades en unaper l'homenatge a, que tindrà lloc. El sorteig és exclusiu per a subscriptors del diari, i us hi podeu apuntar aquí:- Per participar en aquest sorteig cal ser subscriptor de. Si encara no ho ets, pots donar-te d' alta aquí - El termini per participar es tancarà el divendres 1 de març a les 10:00, dia en què es realitzarà el sorteig.- Un cop fet el sorteig,contactarà per telèfon amb els guanyadors. Si no responen a la trucada, automàticament es passarà al següent de la llista.- Per qualsevol dubte, es pot contactar amb la redacció mitjançant el correu [email protected]

