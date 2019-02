VÍDEO Guardiola denuncia la situació dels presos des de Manchester

Pep Guardiola sobre el judici als polítics catalans: “Fa un any no m’imaginava que la situació seguiria així”. pic.twitter.com/uGGwSnSxE4 — Pol Ballús (@polballus) 22 de febrer de 2019

L'entrenador del Manchester City i ex del Barça, Pep Guardiola, ha denunciat la situació dels presos polítics en roda de premsa des de la ciutat britànica. El tècnic de Santpedor, preguntat per la realitat que estan vivint els dirigents independentistes encausats al Suprem, ha destacat que "fa un any no s'hauria imaginat que la situació es viuria així". Pol Ballús, periodista osonenc a Manchester, ha recollit el moment.Guardiola ha mostrat el seu desig de llibertat pels presos i ha assegurat que segueix "com pot" les sessions del judici de l'1-O que s'han celebrat en les últimes dues setmanes. L'entrenador del City també ha destacat que "tant de bo el jutge pugui mostrar el que va passar realment", en referència als fets i delictes amb els quals els acusen. Ha demanat que puguin tornar com més aviat millor amb les seves famílies.El tècnic de Santpedor ha volgut mostrar la seva solidaritat amb la situació dels presos, assegurant que realment "ja han estat acusats" i que la seva llibertat serviria per a millorar la societat catalana però també l'espanyola.

