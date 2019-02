Torra i Ibarretxe homenatgen Companys i Aguirre rememorant la seva fugida a l'exili

Katea ez da eten... de nuevo, hoy desde Agirre Lehndakaria Fundazioa, como el Lehendakari hizo hace 80 años, ofreciendo su abrazo al President y al pueblo de Catalunya pic.twitter.com/2TgYGIMNX7 — Juan Jose Ibarretxe (@LHKibarretxe) 22 de febrer de 2019

El president de la Generalitat, Quim Torra, i l'exlehendakari Juan José Ibarretxe han homenatjat aquest divendres la fugida a l'exili fa 80 anys del llavors president català Lluís Companys i el llavors president basc José Antonio Aguirre.Torra i Ibarretxe han visitat el Mas Perxés del municipi d'Agullana (Girona), on Companys i Aguirre es van allotjar els últims dies abans de partir, i han recorregut a peu el camí fins al Coll del Lli, el trajecte que van fer per entrar a França.El Mas Perxés va tenir un protagonisme especial durant la retirada republicana a principis del 1939: va ser l'última seu de la Generalitat i de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) i residència de diversos representants polítics i culturals catalans, i també bascos.Durant l'acte, Ibarretxe ha assegurat que "la causa per la llibertat del poble basc i del poble català estaran íntimament unides", com creu que ho van estar fa 80 anys.Torra ha criticat que en el judici del procés sobiranista al Tribunal Suprem els drets de llibertat d'expressió, de concentració i manifestació estan sent "menyspreats, gairebé ridiculitzats".Ha insistit que el soberanisme és al costat de la defensa dels drets: "Més que mai hem de ser conscients de a quin costat som. Som els del costat de la defensa dels drets". Així, Torra ha assegurat que el Govern defensarà "fins a les últimes conseqüències" aquests ideals.

