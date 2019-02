​Sabadell pagarà la construcció de la residència del sud i la Generalitat aportarà 2,2 milions anuals

L’Ajuntament de Sabadell assumirà el cost de la construcció de la residència per a gent gran del sud de la ciutat. Així s’ha anunciat en una roda de premsa en la qual hi han pres part el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, i l’alcalde de Sabadell, Maties Serracant, on s’ha exposat que l’acord passa perquè la Generalitat aporti uns 2,2 milions d’euros anuals.Es tracta d’una llarga reivindicació que inicialment havia de passar perquè la Generalitat construís l’equipament, però que finalment ha acabat trobant sortida amb una construcció assumida per la ciutat, i amb una aportació econòmica anual que suposa que el Govern assumirà en concepte de concertació. “Actualment hi ha unes 800 sol·licituds de places de residència pública a la ciutat”, ha detallat Serracant.No obstant, no hi haurà cabuda per a totes elles. De fet, l’acord garanteix places de residència per a 102 persones, 98 de les quals seran concertades amb la Generalitat i quatre més amb l’Ajuntament. A banda, també hi haurà plaça per a 25 persones en concepte de centre de dia.“Les places es poden concertar en residències públiques o no públiques, i el projecte que signem avui passa per la concertació en places públiques en una residència de titularitat pública, un element que les dues administracions hem compartit en l’entorn del disseny de resposta a la reivindicació ciutadana”, ha explicat El Homrani. Segons dades de l’Ajuntament, actualment hi ha 489 places concertades en centres privats a Sabadell.L’espai comptarà amb Unitats de Convivència, concebudes per fomentar la interrelació i alhora possibilitin la intimitat. L’objectiu és “viure com a casa” i per això es crearan espais similars a una llar, perquè hi visquin entre 9 i 17 persones en un ambient que convidi a la convivència. Les habitacions seran individuals, amb bany adaptat per a cada persona. També es preveuran unitats de convivència especialitzades, per a gent gran amb trastorns conductuals.La construcció de l’edifici tindrà un cost de 8,4 milions d’euros que assumirà l’Ajuntament, i es calcula que podria estar enllestida l’any 2022.En la línia d’altres experiències prèvies, l’Ajuntament convocarà, d’acord a la normativa de licitació d’obra pública, un concurs d’idees per escollir entre les propostes de disseny que es presentin la millor opció constructiva i més adequada al concepte d’equipament plantejat.El jurat encarregat de decidir el projecte el formaran personal tècnic municipal; professionals del món de l’arquitectura i dels Serveis Socials; i representants veïnals. Estarà presidit pel tinent d’alcalde responsable d’Urbanisme i assistit per el regidor d’Acció Social, que han treballat per fer realitat el centre residencial, formant part de la Comissió de treball de recursos residencials per a la gent gran i de la Plataforma d’entitats per a la defensa de la residència pública al sector sud de Sabadell.Per la seva part, des de l'oposició s'ha aixecat la veu en contra del projecte. Tot i compartir la necessitat de crear una residència al sud de Sabadell, el grup municipal de Ciutadans denuncia que l'operació sembla voler sortir al pas d'un "rescat de la Generalitat amb diners municipals", tenint en compte els 8 milions d'euros que la ciutat haurà de posar per edificar la instal·lació.D'altra banda, Unitat pel Canvi, membre de govern, també ha criticat l'operació. De fet, era la única força política no representada a la roda de premsa, donat que hi eren presents Maties Serracant per part de la Crida per Sabadell, Juli Fernàndez i Gabriel Fernàndez per part d'ERC, i Miquel Soler per part de Guanyem Sabadell."No compartim que la Generalitat no hagi complert els compromisos adquirits al 2006 i al 2010 en el que es responsabilitzava del pagament integral d’aquest equipament tant necessari per a la ciutat, tal i com ha fet saber el portaveu Joan Berlanga avui mateix al conseller de Treball, Afers Socials i Famílies", assenyalen en un comunicat. "Lamentem la falta d’inversió que s’està produint per part de la Generalitat en equipaments públics, la qual cosa comporta que sense la contribució municipal no es pugui donar sortida a serveis bàsics de la ciutadania", afegeixen.

