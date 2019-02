Calvet, sobre la «fabricació» de proves contra Rull: «És prou greu perquè el jutjat o la Fiscalia actuïn d'ofici»

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, se sent "orgullós" de la declaració que va fer el seu "amic" i "conseller legítim" Josep Rull durant el judici de l'1-O. Segons Calvet, va ser capaç de desmuntar "un darrere l'altre, tots els arguments de la fiscalia i de l'advocacia de l'Estat" respecte a les acusacions de rebel·lió, sedició i violència. En el cinquè dia de judici i en la tercera jornada d'interrogatoris al Tribunal Suprem, Rull "va arribar a evidenciar que l'Estat havia fabricat una prova en contra seu", que es basa en unes declaracions de l'exconseller que havien estat manipulades per poder-les utilitzar, segons Calvet. En aquest sentit, Calvet manifesta que aquest fet "és prou greu perquè el jutjat o una altra fiscalia actuï d'ofici".Calvet manifesta que "ens trobem davant d'un judici absolutament polític" que pretén "criminalitzar programes electorals legals, partits polítics i idees polítiques" i defensa que "el poble d'Espanya hauria de revoltar-se contra cap a aquet atac a la democràcia que fan les estructures de l'Estat".El conseller ha afirmat que està vivint el judici amb molta "intensitat" i ha assegurat que des del Govern "no defallirem en el legítim anhel del dret d'autodeterminació del nostre país". Així ho ha manifestat en una atenció als mitjans de comunicació a Tarragona després de la inauguració de la rehabilitació del passeig marítim del Miracle.

