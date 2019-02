Troben el cadàver d'una dona als afores de Vic

Un ciutadà va trobar aquest dijous a la tarda el cadàver d'una dona en una zona boscosa de Vic. Tal com expliquen els Mossos d'Esquadra, després de rebre l'avís, es van desplaçar fins als llocs dels fets. El cos sense vida estava en un descampat als afores de la ciutat en direcció Roda de Ter.



Segons explica la policia catalana, se li ha de practicar l'autòpsia per determinar les causes de la mort, ja que no hi ha signes de violència evidents.

