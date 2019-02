El nombre de motos aparcades a la vorera es redueix un 44% a Barcelona

El nombre de motos aparcades a les voreres a Barcelona s'ha reduït un 44%, segons dades de l'Ajuntament, coincidint amb la campanya impulsada pel consistori per fomentar l'aparcament a la calçada. Entre el desembre del 2017 i l'octubre del 2018, la quantitat de motos aparcades a la vorera ha passat de 3.717 a 2.088.A través de la campanya, l'Ajuntament ha actuat en deu zones de la ciutat, repartides entre tots els districtes. Cada una d'aquestes fases ha comptat amb la intervenció d'informadors i també ha inclòs multes a qui seguís aparcant a la vorera.Segons l'Ajuntament, el principal objectiu de la campanya era mantenir les voreres el màxim d'alliberades pels vianants, així com incrementar els aparcaments a la calçada, augmentar el nombre de places i ús d'aparcaments soterrats i conscienciar els veïns sobre la prioritat d'ús que tenen els vianants de l'espai públic.A banda de l'aparcament, la campanya també informava sobre la prohibició de les motos de circular per la vorera o pels carrils bici o bus. Durant la campanya s'han creat 1.759 places d'aparcament a la calçada. Actualment Barcelona té 175.000 places d'aparcament en superfície per a motos, de les quals 66.256 són en calçada.Entre el febrer i el març l'Ajuntament ha impulsat una nova campanya perquè els conductors coneguin la normativa vigent. L'Ajuntament preveu arribar a 205 establiments i 100 equipaments de la ciutat a través d'informadors, flyers informatius i accions pedagògiques.L'Ajuntament calcula que actualment la mobilitat en moto a Barcelona representa un 25% del total de desplaçaments en vehicle privat que es fan a la ciutat i un 7% del total de la mobilitat a Barcelona.

