El Suprem endarrereix fins a dimecres el testimoni de Rajoy

Canvi de plans al Suprem. El tribunal ha endarrerit un dia el testimoni de Mariano Rajoy, que declararà finalment dimecres a les 16h. D'aquesta manera, els testimonis començaran el dia 27 al matí, amb Joan Tardà, Roger Torrent i Artur Mas, i no pas dimarts al matí, com estava previst en un principi. La raó, tal com especifica l'alt tribunal, és que dimarts a primera hora començaran els interrogatoris de dos acusats, Carme Forcadell i Jordi Cuixart, que no han pogut declarar aquesta setmana.Consulteu aquí els horaris de les declaracions dels primers testimonis:- Joan Tardà- Roger Torrent- Artur Mas- Soraya Sáenz de Santamaría- Cristobal Montoro- Mariano Rajoy- Marta Pascal- Núria de Gispert- Eulàlia Reguant- Antonio Baños- Iñigo Urkullu- Gabriel Rufián- Albano Dante-Fachin- Ernest Benach- Ada Colau- Juan Ignacio Zoido- Xavier Domènech- Josep Ginesta- Francesc Iglesies- Adrià Comella

