El govern espanyol carrega contra Arrimadas pel viatge «insensat» a Waterloo

El Gobierno carga contra el viaje de Arrimadas a Waterloo "para recordar a Puigdemont que la República no existe": "Ayudar a internacionalizar la tensión y el daño causado por el independentismo es una insensatez" #CMin https://t.co/tcQlrtd9jz pic.twitter.com/Nx7SXdoCJk — Europa Press (@europapress) 22 de febrer de 2019

"Seguim vivint intoxicats per la crispació i per la falsedat", ha denunciat la portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá, en la roda de premsa posterior al consell de ministres. Es referia al viatge de la líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, a Waterloo per recordar a Carles Puigdemont que la República "no existeix". "Davant les falsedats del relat independentisme, apostem per la sensatesa. No és sensat anunciar un viatge a Waterloo en ple procés al Tribunal Suprem", ha apuntat."Demanarem sensatesa i espai de diàleg", ha assenyalat Celaá, que també ha enviat un missatge a l'oposició de dretes -PP, Ciutadans i Vox- per defensar dia sí, dia també, una aplicació indefinida de l'article 155 de la Constitució. "Ni la llei pot ser il·legal, ni la justícia injusta", ha remarcat la portaveu del govern espanyol, també molt crítica amb l'actitud de l'oposició a les cambres legislatives durant la setmana.En contraposició al viatge d'Arrimadas, Celaá hi ha situat la visita que farà el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a Cotlliure per visitar les restes de Manuel Azaña, últim màxim dirigent de la República, i el poeta Antonio Machado. Pel que fa a l'exhumació de Franco, ha recalcat que l'Església "no s'hi oposarà".Ple suport de la Moncloa a la intervenció del rei Felip VI en ple judici contra l'1-O al Tribunal Suprem. Celaá ha assegurat - com va fer el monarca aquest dimecres - que "no és admissible apel·lar a una presumpta democràcia per sobre del dret". "Això ho comprenen tots els ciutadans, i bé ho saben les forces independentistes, que no han aconseguit cap de les seves exigències", ha dit, ja camí de les eleccions.En aquest sentit, Celaá ha reclamat a les autoritats catalanes que surtin de la "quimera" i els ha demanat treballar "dins de la Constitució i de la llei". Preguntada per la vaga general d'ahir, ha considerat que "no va ser un èxit" i ha indicat que només hi va haver un percentatge d'aturada del 3,7%. "No van parar Catalunya", ha destacat.Celaá ha arrencat la roda de premsa lamentant el desnonament de quatre persones al barri de Lavapiés de Madrid. "La política no ha arribat a temps d'aquest nou drama. Necessitem una resposta davant les retallades provocades per la crisi", ha ressaltat la portaveu, que ha aprofitat per queixar-se que el Congrés tombés un decret llei sobre el lloguer que incloïa mesures sobre desnonaments."Això hauria donat més seguretat jurídica i s'hauria trobat una solució. Les propostes del nostre govern haurien fet impossible imatges i realitats com les d'avui. Seguim treballant perquè no hi hagi més casos com aquest", ha ressaltat.

