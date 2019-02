La Policia Nacional declara dilluns com a investigada pel setge a la seu de la CUP

El cap de la Brigada Provincial d'Informació i el reposable de l'operatiu policial del Cos Nacional de Policia que el 20 de setembre de 2017 va dirigir el "setge policial" a la seu de la CUP , declararan dilluns vinent com a investigats per un presumpte delicte de coaccions greus. Així ho ha anunciat aquest divendres la formació anticapitalista en un comunicat que detalla que el jutjat d'instrucció 9 de Barcelona els ha citat de declarar junt a dos agents més del cos de la Policia Nacional espanyola com a testimonis.Aquesta citació arriba després que l'Audiència de Barcelona obligués fa un mes a reobrir el cas , esmenant el jutjat que havia optat per arxivar-lo , fa un any. L'exdiputat i advocat Benet Salellas lidera l'acusació de la CUP, la qual ha cridat a declarar també diversos militants de l'organització política que van ser a la seu de la formació aquell 20 de setembre, entre els quals l'exdiputat David Fernàndez. La formació política també sol·licita la declaració de l'advocat Àlex Solà, que va formar part de l'equip legal que va assessor a la CUP durant el setge i que va intentar fer de mediador amb l'operatiu policial.En un primer moment, el jutge va arxivar la causa, ja que va considerar que els agents "es van limitar a intervenir el material propagandístic en compliment de la instrucció de la Fiscalia". Tot i això, l'Audiència de Barcelona la va reobrir en considerar que aquella jornada es podrien haver succeït fets constitutius d'un delicte de coaccions greus.

