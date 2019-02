L'Audiència Nacional es declara competent per jutjar Trapero

L'Audiència Nacional confirma la seva competència per jutjar el major Josep Lluís Trapero i l'excúpula d'Interior, acusats d'un delicte de rebel·lió per l'1-O i de la manifestació del 20 de setembre del 2017 davant de la conselleria d'Economia. En una interlocutòria feta pública aquest divendres, desestima així el recurs presentat per l'exsecretari general d'Interior de la Generalitat César Puig, i al qual es va sumar l'exdirector dels Mossos Pere Soler, posant en dubte que l'Audiència fos el tribunal competent per jutjar-los. També serà jutjada, però per un delicte de sedició, la intendent Teresa Laplana.Fins ara, les defenses havien intentat convèncer els magistrats del trasllat de la causa a Catalunya, malgrat que ja hi havia el precedent negatiu del Suprem en el cas de la cúpula del procés. Així ho van exposar durant la vista prèvia al judici el passat 5 de febrer, quan el fiscal Pedro Rubira va encendre la polèmica qüestionant la imparcialitat de la justícia a Catalunya . "Creuen vostès que hi pot haver imparcialitat i serenitat si s'envia la rebel·lió i la sedició a Catalunya?", va deixar anar. L'afirmació va motivar un comunicat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya titllant d'"atac molt greu" les paraules del fiscal i acusant-lo d'"irresponsabilitat".L'Audiència argumenta que el Tribunal Constitucional ja va "esvair qualsevol dubte sobre la constitucionalitat de la connexió dels delictes de terrorisme i rebel·lió" i que els jutges consideren que la competència del tribunal per dirimir el delicte de rebel·lió no està "limitada als comesos per organitzacions terroristes". A més, sosté que els jutges d'excepció no queden exclosos de matèries d'aquest tipus si així ho decideix el legislador davant la naturalesa de certs casos i la seva transcendència en el conjunt de la societat. Un cop desestimada la qüestió de la competència, la sala ja ha traslladat a les defenses que presentin els escrits de conclusions provisionals.Trapero està acusat de rebel·lió i se li demanen 11 anys de presó i 11 d'inhabilitació absoluta. La mateixa pena recau sobre Cèsar Puig i Pere Soler -també d'11 anys de condemna-, mentre que per a Teresa Laplana sol·licita quatre anys de privació de llibertat en considerar-la culpable d'un delicte de sedició. Qui s'emporta la pitjor part en el raonament del ministeri públic, però, era el major. Segons la Fiscalia, Trapero va "dissenyar de forma deliberada uns mecanismes d'actuació que van impedir que els agents del cos complissin amb les instruccions de la Fiscalia i les resolucions judicials".L'escrit de Fiscalia també argumenta que el 20 de setembre del 2017 els Mossos van actuar de manera "conscientment inactiva" evitant "posar fi al greu problema d'ordre públic que s'estava produint i que impedia la normal activitat de la comissió judicial" que en aquell moment escorcollava el departament d'Economia.Pel que fa a l'1-O, l'escrit indica que Trapero, Puig i Soler van dissenyar un pla d'actuació "fraudulent" per tal de promoure la "inacció", contribuint de "forma decisiva" a la mobilització ciutadana. Tots tres van mantenir una actitud "passiva" i "intencionadament tolerant" amb el referèndum.

