Tasts gastronòmics, activitats tecnològiques i mostres culturals: el Mobile escalfa motors

Congressistes del Mobile World Congress. Foto: Jose M. Gutiérrez

John Hoffman i Núria Marín al Chill Out Space del MWC Foto: Laura Estrada

L’Hospitalet de Llobregat acull del 25 al 28 de febrer una nova edició del certamen més important del món dedicat a la tecnologia, el Mobile World Congress, que tindrà lloc al recinte de la Fira de Granvia. Aquest any, com ja és habitual, l’alcaldessa del municipi, Núria Marín, ha explicat que es reforça la proposta amb més activitats culturals, tecnològiques (per a petits i joves) i gastronòmiques per a tots els públics, “i encarades a la ciutadania, perquè també puguin gaudir del certamen i tot el que l’envolta”.En aquesta línia, Marín ha informat que en aquesta edició es potenciarà la gastronomia tradicional catalana, de fet, a la plaça Europa hi haurà un mercat de pagès per primera vegada durant els caps de setmana, “el reflex de l’agricultura del nostre país”, on els veïns i congressistes podran comprar productes de Km 0. Al Fun Space, durant la setmana, es podrà degustar una oferta gastronòmica al voltant de la cuina catalana i peninsular, elaborada per diferents restauradors de la ciutat.Pel que fa a la vessant de les arts escèniques, en el marc del MWC els artistes Mònica Planes i Àlex Palacín –vinculats al Districte Cultural- presentaran un grup escultòric instal·lat en un dels parterres de la plaça Europa: escultures de ciment i coure forjat inspirats en l’església romànica de Sant Llàtzer (del barri del Raval de Barcelona) que proposaran una deconstrucció de les formes principals més destacades de la façana.A més, durant la jornada de presentació del MWC, una cinquantena d’alumnes de les escoles Gornal i La Carpa (de l’Hospitalet), dividits en quatre grups, realitzaran un joc artístic i educatiu en diàleg amb Planes i Palacín.A més, Marín ha destacat que uns 25.000 alumnes tindran “el privilegi d’accedir a la ciència i tecnologia a través dels smartphones”, en referència a la segona edició del Youth Mobile Festival (YoMo), que organitza GSMA. El festival dedicat a la tecnologia, ciència, enginyeria, art i disseny per a joves oferirà més de 50 estands amb un centenar d’activitats relacionades amb aquestes matèries. Els alumnes també podran desenvolupar un projecte lligat a un equipament o institució cultural o científica, ha dit l’alcaldessa.Una altra de les novetats és el YoMo Family Day, iniciativa de GSMA i l’Ajuntament de l’Hospitalet, que permetrà a les famílies amb fills menors d’edat visitar el festival de manera gratuïta. Finalment, Marín també ha reivindicat que durant les dues setmanes prèvies al MWC, l’Ajuntament organitza el programa #LHMobileTech, unes sessions informatives –on participaran unes 700 persones- al voltant de la revolució de les comunicacions mòbils que volen transformar la societat, ja sigui a través de la influència en les vides de les persones com en el seu àmbit professional.El CEO de GSMA Ltd John Hoffman ha assenyalat que el més important d’aquest congrés i tot el que gira al seu voltant és la transformació que viu la societat, així com la connectivitat entre persones, països i cultures que es genera en aquests quatre dies que dura el MWC. En aquesta línia, ha afegit que l’Hospitalet obre les portes al món i que fer-ho a través de la gastronomia i la cultura és “una gran manera de generar vincles”.En aquesta edició, que Hoffman confia que superi els 110.000 visitants, el CEO ha assenyalat que s’ha centrat l’atenció en la bretxa de gènere que existia: “Aquest any, la meitat d’assistents que tindran en contacte per primer cop amb aquestes innovacions tecnològiques seran dones”, ha dit.Marín ha recordat que aquest dimarts es va fer pública la futura expansió del recinte de la fira, que de cara al 2024 comptarà amb 300.000 metres quadrats (60.000 més que ara). “Amb aquest creixement, no tindran excuses per no tornar”, ha dit amistosament al CEO del GSMA, John Hoffman, que ha celebrat la notícia. El contracte que ara mateix permet celebrar el MWC a la Fira de Gran Via venç el 2023, si l’ampliació està llesta el 2024, GSMA disposarà de més espai per dur a terme el certamen. “Això permetrà, a més, albergar fires que ara no poden venir perquè l’espai és insuficient”, ha afegit Marín.Pel que fa a la vaga de metro, l’alcaldessa ha comentat que el govern del municipi està “treballant perquè no es vegi perjudicada l’activitat del MWC”. Marín ha assegurat que respecta el dret de vaga de qualsevol sector, però que confia poder arribar a certes enteses que perjudiquin “el mínim” l’accés al congrés.

