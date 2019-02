Torrent i el president del parlament belga coincideixen en «la necessitat d'una solució política» per a Catalunya

El president del Parlament, Roger Torrent, s'ha reunit aquest divendres amb el president de la Cambra de Representants de Bèlgica, Siegfried Bracke, a qui ha demanat "implicació institucional" davant la situació a Catalunya i la "necessitat d'una solució dialogada". Segons ha explicat Torrent als mitjans després de la reunió a la cambra belga, a Brussel·les, Bracke (de l'N-VA) ha mostrat una "preocupació molt evident" i tots dos han estat "d'acord" en la "necessitat d'enfortir els fonaments democràtics de la UE", també sobre la situació a Catalunya.Durant la reunió, de gairebé una hora, els dos presidents han parlat sobre l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i la "necessitat de defensar el parlamentarisme i la paraula". "Hem coincidit que la solució ha de ser dialogada i és imprescindible que hi hagi una mesa de negociació", ha afirmat Torrent.Per altra banda, el republicà també ha assegurat que és "important" haver fet la reunió "malgrat les campanyes del ministre Borrell" i ha apuntat la possibilitat que la cambra belga hagi rebut "pressions" per part del ministeri d'Exteriors espanyol. Segons ell, la trobada amb Bracke és una "evidència palmària" que hi ha "interès en el que passa a Catalunya i al Suprem".En declaracions als mitjans davant del parlament belga, Torrent ha afegit que la manera en què es resolgui el conflicte polític que viu Catalunya "dirà molt de l'Europa que tenim al segle XXI".Preguntat pel fet que finalment el Parlament Europeu permeti l'exposició sobre el català que havia vetat, Torrent ha valorat que li sembla "absolutament normal que les institucions europees defensin la riquesa cultural d'Europa". "El que no em sembla normal és que es vetin conferències com la del president Puigdemont", ha reblat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor