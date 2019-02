El Parlament Europeu rectifica i acollirà una exposició sobre la llengua catalana

El Parlament Europeu rectifica i finalment autoritzarà una exposició sobre la llengua catalana organitzada per l’eurodiputat Ramon Tremosa i l’ONG Plataforma per la Llengua. Els qüestors de l’Eurocambra -encarregats d'afers administratius- van revocar el permís al·legant que la mostra "no és apropiada per la proximitat de les eleccions espanyoles".En declaracions a l’ACN, l’eurodiputat del grup liberal ALDE ha agraït a la seva col·lega Catherine Bearder haver negociat per aconseguir la rectificació dels qüestors: "El plantejament que vam fer ja va ser molt orientat a evitar el veto del Partit Popular espanyol, que ens tanca totes les portes que pot".Qui també ha celebrat la decisió ha estat l'expresident Carles Puigdemont. "Quan al Parlament Europeu l'encerten també s'ha de dir i s'ha de felicitar. Ben fet", ha dit Puigdemont a través de Twitter.

