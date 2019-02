​Recuperen sis tortugues de terra a Salou que estaven a la venda per Internet

La Guàrdia Civil ha intervingut a Salou sis exemplars de tortugues "mores", una espècie de terra de la qual n’està prohibida la seva comercialització. Els animals els havien posat a la venda per Internet, a través de diverses plataformes. Hi ha dues persones investigades per un suposat delicte contra la fauna. Segons fonts policials, les tortugues es trobaven en bon estat de salut, però sense la documentació necessària.Agents del Seprona van localitzar un anunci en un conegut portal d’Internet on es venien aquests sis exemplars de tortugues "mores" - testudo graeca. En l'anunci es facilitaven dos números de telèfon diferents. Els agents van trucar-hi i, en confirmar que els anunciants encara tenien els animals en venda, van concertar-hi una entrevista.

