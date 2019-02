​Detingut un home per atropellar un agent de la Guàrdia Urbana a Tarragona a la vaga general

La Guàrdia Urbana va detenir, aquest dijous, un home de 77 anys, per atropellar un agent de la Guàrdia Urbana de Tarragona, durant un dels actes de la vaga general del 21-F . L'home hauria fet cas omís de les indicacions del dispositiu desplegat en la manifestació del vespre on es regulava que els vehicles no circulessin pel carrer Pare Palau en direcció a la Rambla Nova.El detingut, que circulava pel carrer Prat de la Riba, va accelerar per anar cap al carrer Pare Palau i la roda davantera esquerra del vehicle "va atropellar la cama de l'agent", segons informa l'Ajuntament de Tarragona. L'arrestat està acusat dels delictes de lesions lleus, atemptat contra els agents de l'autoritat i resistència, i desobediència a agents de l'autoritat.

