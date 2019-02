Ciutadans aclareix que Arrimadas no es reunirà amb Puigdemont

La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, no es reunirà amb l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont. Així ho ha volgut aclarir la formació d'Albert Rivera després que es plantegés aquesta possibilitat. I és que Arrimadas va publicar dijous un vídeo on anunciava que diumenge vinent anirà a Waterloo "a dir-li a Puigdemont que la república no existeix".Aquest divendres al matí, a més, l'expresident assegurava estar disposat a mantenir una "entrevista cordial" amb ella. Poc després, però, fonts de Ciutadans han volgut deixar clar que Arrimadas estarà a la ciutat belga on hi ha la Casa de la República però que no té cap intenció de trobar-se amb Puigdemont i que, per tant, la visita es limitarà a ser un acte del partit sense cap interacció amb l'expresident.Minuts després de conèixer's la matisació de Cs, Puigdemont ha tornat a piular per qüestionar l'estratègia d'Arrimadas de voler "dir-li que la república no existeix" sense reunir-se amb ell. "I com m'ho vol dir, per telepatia, per megafonia? Mira que ja és ben rar això de fer 1.300 km per anar a un lloc "que no existeix" per dir-li que "no existeix"... Fem-ho senzill: i si parléssim com dues persones que representem ciutadans de Catalunya i tenim opinions diferents?", ha publicat l'expresident.

