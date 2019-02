Arcadi Oliveres rep la Medalla d'Or de Barcelona

El ple municipal de Barcelona ha aprovat concedir a l'economista i activista Arcadi Oliveres la Medalla d'Or al Mèrit Cívic. Barcelona en Comú, el Grup Demòcrata, ERC, PSC i els dos regidors no adscrits han votat a favor del reconeixement, mentre que la CUP (com sempre fa en l'entrega de medalles) s'ha abstingut i Ciutadans i el PP hi han votat en contra.El primer tinent d'alcaldia, Gerardo Pisarello, ha defensat l'entrega de la Medalla d'Or a Oliveres per la seva "trajectòria d'home savi i constructor de pau". Per part del Grup Demòcrata, Xavier Trias ha recordat la tasca de l'activista a l'Assemblea de Catalunya i a l'entitat Justícia i Pau. "És un home que ha continuat lluitant contra qualsevol injustícia i contra l'abolició de la persecució de les idees polítiques", ha dit Trias.Des d'ERC, Montserrat Benedí també ha destacat el seu "compromís" amb la pau i la justícia social" i la regidora del PSC, Carmen Andrés, ha verbalitzat el suport del PSC al reconeixement per la tasca d'Oliveres a favor dels drets humans, tot i la "discrepància" en projectes polítics concrets.Ciutadans i el PP han estat els dos únics grups que s'han oposat a la concessió de la Medalla d'Or. El portaveu del grup municipal popular, Alberto Fernández Díaz, ha acusat el govern municipal de decidir l'entrega de reconeixements per "finalitats ideològiques".El plenari també ha aprovat concedir Medalles d'Or a la ballarina i coreògrafa Anna Maleras, el ballarí i coreògraf Cesc Gelabert i l'historiador de l'art Daniel-Giralt Miracle.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor