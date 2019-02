ERC s'abstindrà en els debats sobre el CAP Raval Nord i la funerària municipal de Barcelona

Aquest divendres el ple municipal de Barcelona votarà per primera vegada una proposició d'iniciativa ciutadana. Els veïns del Raval han aconseguit les signatures suficients per portar al plenari una petició per instar l'Ajuntament a revocar la cessió de la Capella de la Misericòrdia al Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA). El debat no serà vinculant, després que tots els grups de l'oposició, excepte la CUP, s'hi oposessin en la comissió d'Urbanisme i ERC ja ha avançat que s'abstindrà.Els professionals del CAP, els veïns, el consistori i el departamnet de Salut consideren la capella el millor lloc on instal·lar el nou CAP Raval Nord, però el museu i el departament de Cultura s'hi oposen. "No s'estan fent les coses bé", considera l'alcaldable republicà, Ernest Maragall. El republicà considera que el govern municipal d'Ada Colau està fent "electoralisme".La gestió que l'executiu de Colau ha fet del conflicte amb la ubicació del nou CAP és comparable, segons Maragall, a la proposta de creació d'una funerària municipal. ERC veu la proposta "improvisada" però assegura que està a favor d'estudiar-la.El fet que hagi estat Maragall i no cap membre del grup municipal qui hagi fet aquestes declaracions, evidencia que tant el CAP Raval Nord com la funerària municipal són dos dels punts més calents en la precampanya electoral.

