Judici? Quin judici?

El desemparament de Consuelo Madrigal és tan evident que Manuel Marchena va haver de córrer a auxiliar-la posant fre als atacs de l’acusat

Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal i Jaime Moreno

Si la setmana passada els mitjans de la dreta madrilenya desbordaven d’anàlisis i opinions sobre la marxa del judici a l’independentisme, ara costa de trobar-ne, en una sobtada pèrdua d’interès molt curiosa.És cert que les dinàmiques mediàtiques són així, els ritmes són trituradors, es perd ràpidament el fil i els tempos judicials són uns altres. Però bé, la democràcia espanyola no s’hi jugava el prestigi en aquest tribunal? No estaria de més una mica de suport, oi?Bé, de suport sí que en tenen. El mateix monarca va intervenir dimecres en defensa del sistema judicial espanyol i avui l’editorial de La Razón es posa dempeus per ovacionar-lo: "Espanya no és una dictadura, ni un estat autoritari, ni un país on no es respectin els més elementals drets humans, ni coarta l’expressió del poble de Catalunya". I això és gràcies a una figura tan pulcrament democràtica com la d’un Rei, és clar, que "el 3 d’octubre va estar, sense dilació, al costat de la democràcia i del respecte a les lleis".Però fora d’aquestes defenses genèriques i una mica buides, què en sabem de la marxa del judici? Doncs no gran cosa.Potser l’explicació a aquest desinterès el trobarem en un altre diari. Concretament a l’anàlisi de Pablo Ordaz per a El País . Passin i vegin, que és realment interessant: "Els lapsus, les imprecisions, els llargs silencis per consultar documentació i directament els errors –que els acusats atribueixen a maldat i trampa- es converteixen en la tònica de la jornada", escriu Ordaz referint-se a l’actuació dels fiscals. "La fiscal arriba a parlar de la Sindicatura de Comptes quan en realitat volia referir-se a la Sindicatura Electoral"; "Quan no s’equivoca, Madrigal titubeja"; "els altres fiscals encarregats del judici han fet la impressió que ni s’han estudiat a fons el sumari, ni s’han preparat els interrogatoris, ni eren conscients fins ara de l’entitat de l’adversari", són només algunes de les contundents conclusions a les que arriba el periodista.El desemparament de Consuelo Madrigal és tan evident que Manuel Marchena, que va ser fiscal abans que jutge, va haver de córrer a auxiliar-la posant fre als atacs de l’acusat: "Senyor Rull, no converteixi el seu interrogatori en l’interrogatori al Ministeri Fiscal". Una cita que podria ser ben bé el millor resum de la jornada d’ahir.Però curiosament, aquesta descripció no provoca en l’articulista cap lògica preocupació pels drets processals d’uns acusats que es juguen dècades de presó ni el fa dubtar del sentit de tot el procés judicial, sinó que només el neguiteja que "l’independentisme intenta cada dia convertir el judici en un procés a la justícia i a la qualitat democràtica d’Espanya. I tot això retransmès en directe a tot el món". Una imatge, espero, que ni tots els premis al Rei ni totes les editorials plenes de retòrica buida podran tapar.

