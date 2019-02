Només un 3% de les mobilitzacions del 21-F van requerir intervenció policial, segons els Mossos

En una entrevista a Catalunya Ràdio, el director general de la policia, Andreu Martínez, ha assegurat que les intervencions policials durant les mobilitzacions el 21-F només van ser necessàries en un 3% de les accions que es van produir arreu del territori, cosa que suposa 9 dels 229 actes i manifestacions que es van celebrar. Per Martínez, el dispositiu policial doncs, va complir els objectius de garantir el dret de vaga i de llibertat d'expressió fent-lo compatible amb el de la mobilitat i evitant la ''confrontació'' de persones. Martínez ha recordat que dels detinguts, per atemptat als agents de l'autoritat, dos ja han estat posats en llibertat i els altres dos passaran a disposició judicial les properes hores.Martínez ha recalcat que les intervencions policials es van dur a terme majoritàriament per ''evitar confrontacions'' de persones i davant el llançament d'objectes per part dels manifestants. En aquest sentit, admet que l'ocupació de les vies de la Renfe per part dels estudiants va ser una de les accions que van generar més tensions, en un dia que admet que ''la complexitat'' la generen les accions sorpresa, habituals en jornades com la d'aquest dijous. En aquest cas dels estudiants, però, ha explicat que hi va haver una important mediació i interlocució. Per això, Martínez rebat les crítiques de la CUP que qualificava les càrregues de ''salvatges'' i ha demanat ''no desenfocar'' l'anàlisi de la situació i ''acostar-se amb serenor als fenòmens'' .Pel que fa als ferits, Martínez ha explicat que de la quarantena de ferits durant el dia, setze són agents del cos que van patir contusions fruit de les intervencions policials, però s'ha mostrat convençut que estaran actius ''ben ràpid''.

