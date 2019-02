VÍDEO Margallo confessa que el van fer fora del govern per apostar pel diàleg i assenyala Santamaría

José Manuel García-Margallo confessa que el Partit Popular el va fer fora del govern espanyol perquè va apostar per la via del diàleg amb Catalunya. En una entrevista al programa Quatre Gats que emetrà TV3 aquest diumenge -i que tindrà Irene Montero com a protagonista principal-, l'exministre d'Exteriors explica que l'aleshores vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, no veia amb bons ulls que hi haguessin veus dissonants en el si de l'executiu estatal.En el vídeo al qual ha tingut accés, Margallo detalla que la seva postura amb el conflicte català era clara: parlar i explicar les raons de l'Estat per oposar-se al procés, "tal com estava fent el sobiranisme a dins i fora del país". "La vicepresidenta del govern no va entendre massa bé que hi haguessin veus al consell de ministres que tinguessin postura pròpia", remarca. Sáenz de Santamaría va ser, precisament, qui va emergir, mesos després, com la veu cantant de l'estèril Operació Diàleg orquestrada des de la Moncloa.Preguntat per Ricard Ustrell pel seu cara a cara amb Oriol Junqueras quan aquest encara era vicepresident de la Generalitat, Margallo diu que això li va comportar comentaris "poc piadosos i poc caritatius" per part de la resta de membres del govern encapçalat per Mariano Rajoy. La seva aposta pel diàleg, reflexiona, va obrir la porta a una relació causa-efecte que va desembocar en què ja no comptés per a la cúpula del carrer Gènova.El segon Quatre Gats especial del judici de l'1-O apunta directament cap a Madrid. Ricard Ustrell parlarà amb Irene Montero, número 2 de Podem, sobre com s'està seguint la causa contra l'independentisme des del Congrés dels Diputats. La conversa amb Margallo és un complement i posarà nous ingredients sobre la taula. Es repeteix, doncs, la fórmula de la setmana passada, amb Marta Rovira des de Suïssa i Marta Pascal.

