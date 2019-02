Desmantellades dues plantacions amb més de 4.000 plantes de marihuana a Mataró

La policia espanyola ha desmantellat a un polígon industrial de Mata-Rocafonda de Mataró dues plantacions de marihuana instal·lades en naus industrials amb més de 4.000 plantes, gairebé 8.000 esqueixos, 69 plantes mare d'1,4 metres d'altura i 80 pots d'hormones d'arrelament, a més de les eines necessàries pels cultius, segons informa Tot Mataró. Les instal·lacions tenien multitud de transformadors per a les làmpades, ventiladors, aparells d'aire condiciona, sistemes de reg, sacs de terra, sistema de filtrat d'ozó per evitar les olors i tot un sistema de control de temperatura, valorat amb més de 100.000 euros.La col·laboració ciutadana va permetre localitzar aquestes plantacions i la detenció de quatre persones per delictes contra la salut pública, frau elèctric i pertinença a grup criminal organitzat.

