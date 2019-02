Puigdemont, disposat a mantenir una «entrevista cordial» amb Arrimadas aquest diumenge

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha replicar a la líder de Cs, Inés Arrimadas, que està disposat a mantenir una "entrevista cordial" amb ella aquest diumenge. En declaracions des de Brussel·les, Puigdemont ha respost d'aquesta manera després que la líder de l'oposició hagi anunciat a través d'un vídeo a les xarxes que anirà fins a Waterloo aquest diumenge per "recordar a Puigdemont que la república no existeix".A través del seu compte de Twitter, Puigdemont ha afegit que l'última diputada de Cs que el va anar a veure a la "Casa de la República" va acabar expulsada del partit per haver-se reunit amb ell, en referència a Carolina Punset. El viatge d'Arrimadas a Waterloo es produirà una setmana després que la líder de Cs, acompanyada de diputats, anés a Amer, el poble de Puigdemont.

