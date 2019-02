Renfe restableix el servei de tren entre Sant Vicenç de Castellet i Manresa

Renfe ha comunicat que durant aquest divendres es recuperarà el servei habitual de tren entre Manresa i Sant Vicenç de Castellet de les línies R4 i R12 de Rodalies. El restabliment es fa després que s'hagin determinat les mesures a implantar al tram afectat per l'accident de tren del 8 de febrer en què va morir la conductora d'un dels combois que va xocat. La recuperació s'ha planificat en funció de la logística de material i personal, per evitar les possibles interferències en el servei que es presta aquests dies. Des del dia 8 de febrer, el servei entre Sant Vicenç de Castellet i Manresa es feia per carretera.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor