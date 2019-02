Les exportacions valencianes registren un nou rècord històric gràcies al sector de l'automòbil

Les exportacions valencianes durant l'any 2018 han tornat a marcar un rècord històric i han ascendit fins als 30.324,4 milions d'euros, cosa que representa un increment del 3,2% respecte a l'any 2017, segons les dades difoses per la Secretaria d'Estat de Comerç.El conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Ocupació, Rafa Climent, ha destacat que aquestes dades "demostren l'aposta de les empreses valencianes pels mercats exteriors i la incorporació de la internacionalització com una activitat regular del nostre teixit empresarial", segons informa el Diari la Veu "La comunitat registra una vegada més un rècord històric que ens anima a continuar donant suport a les empreses i treballant amb elles per a aconseguir continuar generant riquesa i ocupació a la Comunitat Valenciana", ha assenyalat.El 2018, el País Valencià ha estat l'origen del 10,6% de les exportacions espanyoles. Amb aquestes xifres manté un superàvit comercial valorat en 2.859,8 milions d'euros, el quart més elevat de tot l'Estat. Aquesta dada contrasta amb el dèficit en l'àmbit estatal, de 33,840 milions d'euros.Per activitats, el sector d'automoció concentra el 22,7% de les exportacions valencianes i registra un descens en l'acumulat del 10%. Li segueix el sector d'alimentació i begudes, amb el 18,8% de les vendes a l'exterior i un descens del 0,6%. A continuació se situen les semimanufactures no químiques, que creixen un 3,8%, i els productes ceràmics, que han crescut un 2% el 2018.Tot seguit se situen els productes químics, amb un ascens del 8,3% respecte al 2017. Els pigments i esmalts xifren el seu creixement en un 7,9%. Els béns d'equip, amb el 10,7% de l'exportació valenciana, s'incrementen un 5,7%, mentre que les manufactures de consum acaben l'any amb un increment del 2,5%.La Unió Europea concentra el 62,7% de les exportacions valencianes l'any 2018 amb un increment del 2,1%. Per països, destaca l'augment de les vendes a França, amb un 6,2%; Alemanya se situa com a segon client, amb un ascens del 2,1%. Descendeixen les exportacions adreçades al Regne Unit en un 4,2% i a Itàlia, amb un 1,2%.Les exportacions adreçades a Amèrica s'han incrementat un 12,7% (19,7%, a Amèrica del Nord, i un 3,4%, a Amèrica Llatina). Àsia, per contra, registra un descens del 7,2%, mentre que Àfrica experimenta un destacat augment del 17%.

