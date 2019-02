El Dakar, a un pas de disputar-se a l'Aràbia Saudita

El Dakar posa rumb a l'Aràbia Saudita. Segons ha informat RTVE , les negociacions per a un nou canvi de continent estan molt avançades i només falta la confirmació oficial. D'aquesta manera, l'emblemàtic ral·li passarà a disputar-se a partir de l'any vinent a l'Àsia i ho farà durant els pròxims cinc anys. L'Aràbia Saudita pagarà 15 milions de dòlars per cada temporada.Aquest serà el tercer canvi de continent que fa el Dakar. Va néixer a París i acabava originalment a Dakar, a l'Àfrica. L'any 2009 es va suspendre per amenaces terroristes i es va traslladar a Amèrica, on s'ha celebrat cada any fins ara, al 2019. Aquesta última edició s'ha celebrat només al Perú.A partir de 2020, doncs, es consumarà el tercer canvi de continent, malgrat que l'empresa organitzadora del ral·li també va contemplar un retorn a l'Àfrica i va sondejar traslladar-se a la Xina, Mongòlia o Austràlia.

