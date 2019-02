S'enfronta a 19 anys de presó per abusar sexualment de tres menors que cuidava a Deltebre

La Fiscalia sol·licita 19 anys de presó a un home que està acusat d’abusar sexualment de tres menors a Deltebre l’estiu del 2016. Durant aquest període, el processat es feia càrrec de la cura dels infants -de nou, vuit i tres anys-, ja que mantenia una relació d’amistat amb els pares de dos dels menors.Segons la Fiscalia, en més de dos ocasions l’home va implicar els infants en diverses pràctiques sexuals i, després, els deia que no expliquessin res sota el pretext que, sinó, els castigarien i els portarien “a una presó de nens”. En almenys dos ocasions el processat també va posar pel·lícules pornogràfiques als menors en un petit televisor amb el qual jugava a la consola mentre els feia de cangur.El relat del fiscal explica que l’individu cuidava els menors quan els pares no se’n podien fer càrrec per motius de feina. Els presumptes abusos haurien passat en el domicili de dos dels menors, situat a Deltebre. Segons la fiscalia, l’home es posava nu dins el llit d’un dels menors i feia que una d’elles es refregués damunt seu mentre la resta miraven. En altres ocasions, també va fer que els menors es toquessin entre ells, afegeix el ministeri fiscal.El cas arribarà a judici el 18 de març a l’Audiència de Tarragona. La fiscalia considera que els fets són constitutius de tres delictes d’abús sexual, per cadascun dels quals demana sis anys de presó, i d’un delicte continuat de provocació sexual, pel qual demana un altre any de privació de llibertat. El ministeri públic també vol que l’home indemnitzi els representants legals de cada menor amb 1.000 euros en concepte de danys morals i que pagui les costes del judici.

