Carles Tusquets presenta candidatura a la Cambra amb una defensa de la gran empresa

El financer Carles Tusquets ha presentat aquest matí la seva candidatura a la Cambra de Comerç, que celebra eleccions el 8 de maig. Ho ha fet amb una defensa aferrissada de "les grans empreses", contraposant-se així a les candidatures rivals de Ramon Masià i, especialment, d'Enric Crous , que insisteixen en la importància de reforçar el teixit de la petita i mitjana empresa. Tusquets ha respost a les crítiques que rep el seu equip de representar la gran empresa i s'ha referit també als atacs que es llancen contra les empreses que han traslladat la seva seu fora de Catalunya. S'ha preguntat, retòricament: "Per què se les ataca? Si el que fan és invertir a Catalunya". La Cambra viu les eleccions més disputades de la seva història i la pugna ha dicidit l'empresariat. Tusquets encapçala la candidatura que és considerada continuista i la que té el suport de Miquel Valls, que abandona la presidència de l'entitat després de setze anys. En l'acte d'avui a l'Hotel Catalonia Plaza, Tusquets no ha estat molt concret quant a propostes, però sí que ha expressat que vol "una Cambra forta que representi la societat civil emprenedora" i s'ha compromès a millorar aspectes com la transparència i la necessitat que la Cambra sigui més coneguda."Volem exercir el poder que té la Cambra", ha assegurat Carles Tusquets, referint-se a la incidència de la institució en àmbits com la Fira, el Port, l'aeroport o Barcelona Turisme. "Exercirem la tasca de lobby que ens pertoca", ha afirmat el financer, que avui ha subratllat que també és empresari. Una manera de respondre al perfil d'Enric Crous, amb una sòlida trajectòria empresarial.Entre els suports a Tusquets hi ha noms com i empreses com l'hoteler Jordi Clos, Seat, Planeta, l'expresident del Barça Joan Gaspart, Ramón Asensio (Roca Sanitario), Amanat Hussein (Condis), Lluís Vendrell (Unión Suiza) o Pere Vicens (Vicens Vives). També s'ha pogut veure l'exdirigent socialista Anna Balletbó. Entre els qui eren presents a l'acte hi havia figures com Jordi Alberich, exdirector general del Cercle d'Economia,

