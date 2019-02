L'Hospital del Mar lidera un avenç en el tractament d'un dels càncers de mama més greus

Els investigadors treballen per validar el valor predictiu d'aquestes cèl·lules en mostres de pacients amb càncer de mama

Investigadors de l'Hospital del Mar i de l'Institut Hospital del Mar d'Investigadors Mèdiques (IMIM) han liderat un estudi que certifica la importància d'un tipus concret de limfòcit, les anomenades cèl·lules assassines naturals, en l'èxit dels tractaments antitumorals en pacients amb un dels càncers de mama més agressius. És la primera vegada que es pot demostrar el paper d'aquestes cèl·lules del sistema immunitari tenen en la resposta al tractament i obre la porta a estudiar noves vies per reforçar els tractaments existents i també a estudiar la possibilitat de realitzar un trasplantament de cèl·lules assassines naturals de pacients sans a pacients amb càncer. L’estudi el publica la revista Clinical Cancer Research Els resultats de l'estudi han permès comprovar que les pacients que presentaven nivells alts de cèl·lules assassines naturals al tumor, que havien estat tractades abans de la cirurgia amb anticossos monoclonals contra aquest càncer, tenien més possibilitats d'assolir una resposta completa de la malaltia al tractament. I que per contra, en els casos amb nivells baixos d'aquestes cèl·lules, el tractament rarament assolia una remissió completa. Per tant, aquesta relació indica la possible participació del sistema immunitari en l'acció antitumoral dels fàrmacs.El cap del Servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital del Mar, Joan Albanell, explica que aquest anticòs fa ''de pont'' entre la cèl·lula tumoral i la cèl·lula assassina natural, i que a través d'aquesta unió ''perfora'' les cèl·lules tumorals i hi introdueix material citotòxic que la destrueix. Tal com explica Aura Muntasell, primera autora de l'estudi, s'ha comprovat que en les pacients en què no es detecten aquest tipus de limfòcits, les respostes al tractament són ''parcials o inexistents''.Amb aquests resultats, els investigadors treballen per validar el valor predictiu d'aquestes cèl·lules en mostres de pacients amb càncer de mama. Les vies de recerca se centren a reforçar l'acció dels tractaments antitumorals en pacients amb càncer de mama HER2 o bé per nous anticossos monoclonals amb capacitat per ''reclutar'' aquest tipus de cèl·lules per atacar el tumor. També estudien la possibilitat de realitzar un trasplantament de cèl·lules assassines naturals de pacients sans a pacients amb càncer, o realitzar una teràpia cel·lular amb aquests limfòcits per obtenir una millor resposta.

