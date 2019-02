​El Govern estudia portar als tribunals el tancament de webs d'abans i després de l'1-O

El Govern estudia portar als tribunals "la repressió digital d'abans i després de l'1-O". Així ho revela en una entrevista amb l'ACN el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, que assegura que els serveis jurídics estan analitzant "com fer efectiu un possible procés de judicialització" del tancament de webs o aplicacions durant la tardor del 2017."S'ha parlat molt de la repressió policial de l'1-O, de la repressió judicial del procés, i segurament s'ha parlat poc de la repressió digital que vam patir", admet el conseller, que acusa l'Estat de "saltar-se la seva pròpia normativa" amb el bloqueig de webs i un ús de les xarxes "gairebé a un nivell de ciberespionatge del procés polític a Catalunya".Segons el conseller Puigneró, l'actitud de l'Estat espanyol durant les setmanes prèvies i posteriors a l'1-O "no hauria de ser tolerada a l'Europa del segle XXI" i és "més pròpia de Turquia o la Xina".El responsable de Polítiques Digitals, que va denunciar a la Comissió Europea el tancament de webs pel referèndum, assegura que des de Brussel·les van adoptar l'actitud de "no mullar-se" però van obrir-li la porta a portar la qüestió als tribunals si considerava que s'havien vulnerat normatives."És el que estem analitzant", explica el conseller, que indica que els juristes del Govern estan treballant per elaborar una denúncia que pugui tenir "un cert recorregut i acabi portant el cas a Europa". "Haurem de començar pels tribunals espanyols, però ens estan demostrant que no ho aborden amb plenes garanties", afegeix.Per Puigneró, l'Estat espanyol està aprofitant l'era de les noves tecnologies i les xarxes socials per intentar "recentralitzar" competències i "saltar-se la Generalitat". "Hi ha una batalla molt forta, és el que jo anomeno l'estat jacobí 2.0", assegura el conseller.Des del seu punt de vista, els diversos governs espanyols "estan intentant buscar la manera d'aprofitar el nou paradigma digital" per recentralitzar en administració o ciberseguretat. "Hi ha una involució absoluta d'aquest Estat que diu que estima tant les autonomies però després no les respecta", conclou.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor