Puigdemont reacciona a la visita d'Arrimadas a Waterloo

La darrera diputada del seu partit que em va venir a veure a la Casa de la República va acabar expulsada de Cs justament per haver-se reunit amb mi... https://t.co/iIxPzalgjL — Carles Puigdemont (@KRLS) 21 de febrer de 2019

La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, ha anunciat que aquest diumenge anirà a Waterloo (Bèlgica) acompanyada de diputats de la formació taronja al Parlament per "recordar-li a Carles Puigdemont que la república no existeix i que no és president de res, simplement un fugat de la justícia".L'expresident a l'exili ha reaccionat aquest dijous al vespre a través de les xarxes socials. Amb una piulada recorda a Arrimadas que la darrera diputada "del seu partit" que va visitar la Casa de la República "va acabar expulsada de Cs justament per haver-se reunit amb mi"."Li recordarem que la majoria de catalans volen seguir sent catalans, espanyols i europeus", ha assegurat Ciutadans en un comunicat aquest dijous, en què també ha qualificat la vaga general com un dia de caos amb carrers preses per comandos violents, segons ella.Ha subratllat que a Catalunya "no hi ha Govern, sinó un desgovern dirigit per un fugat de la justícia a Waterloo", i ha acusat el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, d'abandonar a milions de catalans no independentistes.

