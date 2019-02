Tanca la fàbrica de Nutella més gran del món per problemes de qualitat del producte

La companyia italiana Ferrero ha anunciat l'aturada temporal de l'activitat de la fàbrica de més producció de Nutella del món després de descobrir-se problemes de qualitat en el producte. Situada a França, a Villers-Ecalles, la planta produeix una tercera part de tots els pots de Nutella que es venen arreu del planeta, segons la mateixa empresa.Va ser aquest dimarts quan es van fer públics els resultats d'un control de qualitat i es va detectar un defecte de qualitat en un dels productes semiacabats que s'utilitzen en la fabricació de Nutella i Kinder Bueno. La suspensió de l'activitat de la planta, doncs, és una mesura de precaució que permetrà a l'empresa dur a terme les investigacions pertinents. Ferrero ja ha anunciat que hi treballarà per tal de no afectar els consumidors.

